Секс-скандал в Голливуде: Вайнштейна обвинили в давлении на жертву [ Редактировать ]
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Бывший адвокат актрисы Пас де ла Уэрта Ааарон Филлер обвинил продюсера Харви Вайнштейна в давлении на жертву изнасилования, передает Associated Press.
Филлер заявил, что Вайнштейн и бывший заместитель прокурора округа Бронкс Майкл Рубин сговорились, чтобы де ла Уэрта отказалась от обвинений в адрес продюсера и отказалась от услуг адвоката.
Накануне помощница Вайнштейна рассказала шокирующую правду.
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