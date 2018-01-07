Взятки в Госпогранслужбе: от какой суммы пограничники отказались в 2017 году [ Редактировать ]
В 2017 году украинские пограничники оформили сообщений о предложении, обещании или передаче взятки сотрудникам на общую сумму свыше 1 миллион гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
"В прошлом году сотрудники Госпогранслужбы оформили и направили в Нацполицию более тысячи сообщений для внесения в ЕРДР сведений о выявлении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 369 УК Украины (Предложение, обещание или передача неправомерной выгоды служебному лицу")", - говорится в сообщении.
Напомним, Порошенко внес в Раду проект закона об Антикоррупционном суде.
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