В 2017 году украинские пограничники оформили сообщений о предложении, обещании или передаче взятки сотрудникам на общую сумму свыше 1 миллион гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"В прошлом году сотрудники Госпогранслужбы оформили и направили в Нацполицию более тысячи сообщений для внесения в ЕРДР сведений о выявлении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 369 УК Украины (Предложение, обещание или передача неправомерной выгоды служебному лицу")", - говорится в сообщении.

Напомним, Порошенко внес в Раду проект закона об Антикоррупционном суде.