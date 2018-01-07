Сотни машин застряли в пригороде Мадрида из-за непогоды. Около четырех тысяч людей оказались ночью в ловушке из-за снега и обледенения на дорогах. Испанцы как раз массово возвращались после праздников в столицу. Водителям пришлось ждать помощи несколько часов на магистрали, пока дорожные службы не расчистили снег.

К спасательной операции присоединились военные со спецтехникой и работники Красного креста, которые раздавали людям одеяла, продукты и горячие напитки.