В Испании тысячи людей попали в снежную ловушку [ Редактировать ]
Сотни машин застряли в пригороде Мадрида из-за непогоды. Около четырех тысяч людей оказались ночью в ловушке из-за снега и обледенения на дорогах. Испанцы как раз массово возвращались после праздников в столицу. Водителям пришлось ждать помощи несколько часов на магистрали, пока дорожные службы не расчистили снег.
К спасательной операции присоединились военные со спецтехникой и работники Красного креста, которые раздавали людям одеяла, продукты и горячие напитки.
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