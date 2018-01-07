Как отметили рождество в городе, где родился Иисус? В честь чего в Китае строят ледяное королевство? И какая судьба ждет после праздников самую "лысую елку в Европе"? Об этом и не только - в нашем обзоре.

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Тысячи паломников прибыли в Вифлеем на рождественскую службу. Именно в этом древнем городе, согласно преданию, на свет появился Спаситель - Иисус Христос. К верующим присоединился и глава Палестины - Махмуд Аббас. Мессу в церкви Рождества Христова отслужил патриарх Иерусалимский - Феофил III. Накануне палестинские христиане протестовали против его приезда в Вифлеем. Их возмутила новость, что греческая церковь, якобы собирается продать часть земли еврейской общине.

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Королевство из льда - появилось в китайском городе Харбин. Там стартовал ежегодный конкурс ледяных скульптур. Соревнуются 60 участников из 14 стран, среди них - и профессионалы - даже преподаватели такого мастерства из университетов, и любители. Материал берут из реки неподалеку, и с помощью бензопил и молотков создают невероятные творения. Времени у скульпторов - до понедельника, тогда жюри и будет выбирать лучшего.

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Гигантские маски и повозки, яркие костюмы, песни и танцы. В колумбийском городе Пасто начался один из самых знаменитых праздников - карнавал "Черных и белых". Он длится несколько дней - вначале устраивают парады и шествия. Затем - день черных, когда все гримируют лица до неузнаваемости. Следующий день - разукрашиваться нужно уже белой краской, а надевать - самые красочные костюмы. Такой обычай - символизирует расовое равенство. На карнавал приезжают тысячи туристов, а ЮНЕСКО признало его объектом Всемирного нематериального наследия.

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"Лысую" елку в Италии могут выставить в музее. Главный новогодний символ страны вызвал волну насмешек из-за неприглядного вида. Итальянцы как только не называли ее: и облезлая и обсыпанная. Хотя ель привезли из далекой Норвегии и столичному бюджету она обошлась в 48 тысяч евро. Жители Рима разошлись во мнениях относительно необычной елки. Кто-то резко критиковал, а кто-то даже создал для нее страницу в соцсети. И сейчас пользователи активно обсуждают, куда деть елку после праздников: выставить в музее, переработать на тысячи карандашей для школьников или же сделать из нее деревянный домик.

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Осторожно "живая еда"! - В Китае жареная рыба неожиданно ожила на подносе. В провинции Хунань гостям на одном из праздничных мероприятий удалось заснять на видео, как приготовленная во фритюре рыба начала двигаться. Ролик выложили в интернет и теперь пользователи гадают, как такое вообще возможно. Версии разные. Есть предположения, что рыбу неправильно выпотрошили и недожарили. Однако некоторые специалисты считают, что некоторые клетки организма способны реагировать даже несмотря на тепловую обработку.