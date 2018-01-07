В Германии пытаются сформировать правящую коалицию [ Редактировать ]
Немецкие политики снова пытаются сформировать правящую коалицию.
Сегодня состоялся очередной раунд так называемых зондирующих переговоров - они предшествуют коалиционным. Христианские демократы и эсдеки планируют встречаться каждый день. Чтобы в течение недели завершить зондирование и приступить непосредственно к коалиционным переговорам.
Если они будут успешными, то новое правительство в Германии появится ближе к весне. Если не договорятся - страну ждут досрочные парламентские выборы.
"Мы начинаем эти переговоры с целью сформировать стабильное правительство. Потому что перед нами стоят очень серьезные задачи. И это касается как внешне-политических, так и внутренних вызовов", - заявила Ангела Меркель, канцлер Германии.
"Мы настроены на конструктивные и эффективные переговоры. Мы не устанавливаем никаких рамок и границ, но хотим реализовать как можно больше принципов социал-демократии в этой стране", - утверждает Мартин Шульц, лидер СДПГ.
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