Немецкие политики снова пытаются сформировать правящую коалицию.

Сегодня состоялся очередной раунд так называемых зондирующих переговоров - они предшествуют коалиционным. Христианские демократы и эсдеки планируют встречаться каждый день. Чтобы в течение недели завершить зондирование и приступить непосредственно к коалиционным переговорам.

Если они будут успешными, то новое правительство в Германии появится ближе к весне. Если не договорятся - страну ждут досрочные парламентские выборы.

"Мы начинаем эти переговоры с целью сформировать стабильное правительство. Потому что перед нами стоят очень серьезные задачи. И это касается как внешне-политических, так и внутренних вызовов", - заявила Ангела Меркель, канцлер Германии.

"Мы настроены на конструктивные и эффективные переговоры. Мы не устанавливаем никаких рамок и границ, но хотим реализовать как можно больше принципов социал-демократии в этой стране", - утверждает Мартин Шульц, лидер СДПГ.