Президент США готов вести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Соединенные Штаты помогут сгладить напряженные отношения между Северной и Южной Корей, заявил Дональд Трамп. По его мнению, телефонные переговоры могут стать основой для возможного дипломатического прорыва между странами. При этом, Трамп отметил - если бы не его личное участие в диалоге, руководство КНДР и Южной Кори - до сих пор бы не разговаривали.