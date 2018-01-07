Президент США готовится к переговорам с лидером КНДР [ Редактировать ]
Президент США готов вести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Соединенные Штаты помогут сгладить напряженные отношения между Северной и Южной Корей, заявил Дональд Трамп. По его мнению, телефонные переговоры могут стать основой для возможного дипломатического прорыва между странами. При этом, Трамп отметил - если бы не его личное участие в диалоге, руководство КНДР и Южной Кори - до сих пор бы не разговаривали.
по теме
Американская разведка недооценила ядерный потенциал КНДР
Эксперты подтверждают - ракеты КНДР могут долететь до западного побережья США.
Трамп не боится угроз Ким Чен Ына - Белый дом
Президент США Дональд Трамп не боится угроз лидера КНДР Ким Чен Ына
Трамп похвастался перед Ким Чен Ыном "ядерной кнопкой"
Президент США Дональд Трамп заявил, что у страны тоже есть "ядерная кнопка", однако, в отличие от кнопки КНДР, она намного больше и мощнее
Итоги-2017: 10 самых громких мировых событий
Podrobnosti.ua собрали самые громкие мировые события этого года.
Ким Чен Ын угрожает США ядерным ударом
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что у него на столе находится "ядерная кнопка". Такое заявление он сделал в ходе новогоднего обращения к гражданам КНДР.