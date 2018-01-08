В городе Идлиб (Сирия) прогремела серия взрывов, которые унесли жизни 30 человек, передает Anadolu.

Также известно о 70 постадавших. Все они срочно госпитализированы.

Сообщатся, что четыре взрыва произошло на парковке в центре города. Местные должностные лица отметили, что взрывы могли быть осуществлены с помощью автоматических бомб, добавили в агентстве.

Ранее мы сообщали об авиаударах в Сирии.