В Сирии произошла серия взрывов, погибли десятки людей [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В городе Идлиб (Сирия) прогремела серия взрывов, которые унесли жизни 30 человек, передает Anadolu.
Также известно о 70 постадавших. Все они срочно госпитализированы.
Сообщатся, что четыре взрыва произошло на парковке в центре города. Местные должностные лица отметили, что взрывы могли быть осуществлены с помощью автоматических бомб, добавили в агентстве.
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