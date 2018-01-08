Гороскоп на 8 января для всех знаков зодиака Источник: Pixabay

8 января - хороший день для любых начинаний. Не стоит бояться пробовать что-то новое или избавляться от старого.

Козерог

Вы преуспеете в решении любых финансовых вопросов, поэтому постарайтесь закрыть как можно больше дел "с запасом".

Водолей

Принимайте решения быстро и доверяйте сердцу. Сомнения сегодня не приведут ни к чему хорошему.

Рыбы

Вас ждет день, наполненный творческим настроением и приятными сюрпризами. Постарайтесь "поймать волну" и использовать время максимально эффективно.

Овен

Ваши близкие нуждаются во внимании, отвлекитесь немного от рабочих вопросов и уделите время семье.

Телец

Уделите внимание здоровью, займитесь спортом и поработайте над иммунитетом.

Близнецы

Постарайтесь компенсировать дефицит впечатлений, который возник у вас в последнее время, иначе рутина поглотит вас.

Рак

Не поддавайтесь хандре, сопротивляйтесь плохому настроению изо всех сил и тогда даже самые сложные проблемы разрешатся.

Лев

Смело ставьте амбициозные цели, вам по плечу их достичь. И речь идет не только о работе.

Дева

Не критикуйте себя даже если что-то не получается. Любое дело можно начать с начала, а вот восстанавливать самооценку - гораздо сложнее.

Весы

Отличный день для переговоров и коммуникации с людьми. Есть все шансы наладить отношения с теми, с кем до этого совсем не клеилось.

Скорпион

Хорошее время для самообразования и совершенствования навыков. Посмотрите на себя с критической стороны и найдите пробелы в знаниях.

Стрелец

Сегодня день свершений. У вас много шансов удивить окружающих, просто приложите чуть-чуть больше усилий, чем обычно.

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