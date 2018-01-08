Что ждет вас на этой неделе, читайте в гороскопе для каждого знака зодиака.

Овен

Неделя покажется бесконечной, но старайтесь не терять зря времени. Активный отдых на свежем воздухе добавит бодрости, и каждые сутки будут наполнены новыми и яркими впечатлениями.

Телец

На этой неделе все в основном будет складываться именно так, как вы планировали, вы получите многое из того, чего желали, окружающие преподнесут немало приятных и очень позитивных сюрпризов.

Близнецы

В начале недели Близнецы будут вращаться в обществе, коллективе и бежать туда, куда пошлют. Близкие неоднозначно будут воспринимать усилия Близнецов. Партнеры Близнецов заняты какими-то своими тайными делами, о которых Близнецы и не подозревают.

Рак

Избегайте конфликтов как дома, так и на работе - они вам ни к чему. При желании можно внести изменения в домашний интерьер. Ваши домашние оценят новшества и скажут вам спасибо.

Лев

Львы на этой неделе смогут добиться существенного улучшения состояния здоровья. Если у вас не все в порядке со здоровьем, то сейчас успешное время для прохождения медицинского обследования.

Дева

Девам в первой половине недели, возможно, придется вступить в конфликт с кем-то из знакомых, родственников, друзей, соседей или коллег по работе. Именно поэтому это крайне неблагоприятное время для любых социальных контактов.

Весы

Постарайтесь посвятить эту зимнюю неделю спокойным домашним делам, и общению с близкими родственниками, но не делайте ничего, что доставляет дискомфорт, и вызывает раздражение.

Скорпион

Скорпионы сейчас преследуют идею о том, что если что-то нельзя купить за деньги, то можно за очень большие деньги. И кому-то действительно повезет в эту неделю.

Стрелец

На этой неделе вы можете достаточно грубо нарушить чьи-то планы. Не исключено, что вам захочется пообщаться с кем-то из старых друзей, и вы без предупреждения нагрянете к этому человеку в гости.

Козерог

Творческие идеи найдут воплощение в интересных проектах и обустройстве дома. За кратчайший срок вам удастся многое изменить в вашем семейном гнездышке. Вдохновение вы будете черпать в чувствах к любимому человеку - они сейчас на пике.

Водолей

В эту праздничную новогоднюю неделю типичным Водолеям захочется тишины и уединения. Возможно, вам быстро наскучат праздничные мероприятия и вы станете искать себе спокойное место, где вас никто не будет отвлекать от мыслей.

Рыбы

Рыбам в первой половине недели, возможно, предстоит отстаивать свою репутацию. До вас могут дойти слухи, как-либо вас компрометирующие. Если нет никакой возможности их проигнорировать, придется доказывать что-либо или разъяснять свою позицию.

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