Гороскоп на неделю с 8 по 14 января [ Редактировать ]
Что ждет вас на этой неделе, читайте в гороскопе для каждого знака зодиака.
Овен
Неделя покажется бесконечной, но старайтесь не терять зря времени. Активный отдых на свежем воздухе добавит бодрости, и каждые сутки будут наполнены новыми и яркими впечатлениями.
Телец
На этой неделе все в основном будет складываться именно так, как вы планировали, вы получите многое из того, чего желали, окружающие преподнесут немало приятных и очень позитивных сюрпризов.
Близнецы
В начале недели Близнецы будут вращаться в обществе, коллективе и бежать туда, куда пошлют. Близкие неоднозначно будут воспринимать усилия Близнецов. Партнеры Близнецов заняты какими-то своими тайными делами, о которых Близнецы и не подозревают.
Рак
Избегайте конфликтов как дома, так и на работе - они вам ни к чему. При желании можно внести изменения в домашний интерьер. Ваши домашние оценят новшества и скажут вам спасибо.
Лев
Львы на этой неделе смогут добиться существенного улучшения состояния здоровья. Если у вас не все в порядке со здоровьем, то сейчас успешное время для прохождения медицинского обследования.
Дева
Девам в первой половине недели, возможно, придется вступить в конфликт с кем-то из знакомых, родственников, друзей, соседей или коллег по работе. Именно поэтому это крайне неблагоприятное время для любых социальных контактов.
Весы
Постарайтесь посвятить эту зимнюю неделю спокойным домашним делам, и общению с близкими родственниками, но не делайте ничего, что доставляет дискомфорт, и вызывает раздражение.
Скорпион
Скорпионы сейчас преследуют идею о том, что если что-то нельзя купить за деньги, то можно за очень большие деньги. И кому-то действительно повезет в эту неделю.
Стрелец
На этой неделе вы можете достаточно грубо нарушить чьи-то планы. Не исключено, что вам захочется пообщаться с кем-то из старых друзей, и вы без предупреждения нагрянете к этому человеку в гости.
Козерог
Творческие идеи найдут воплощение в интересных проектах и обустройстве дома. За кратчайший срок вам удастся многое изменить в вашем семейном гнездышке. Вдохновение вы будете черпать в чувствах к любимому человеку - они сейчас на пике.
Водолей
В эту праздничную новогоднюю неделю типичным Водолеям захочется тишины и уединения. Возможно, вам быстро наскучат праздничные мероприятия и вы станете искать себе спокойное место, где вас никто не будет отвлекать от мыслей.
Рыбы
Рыбам в первой половине недели, возможно, предстоит отстаивать свою репутацию. До вас могут дойти слухи, как-либо вас компрометирующие. Если нет никакой возможности их проигнорировать, придется доказывать что-либо или разъяснять свою позицию.
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