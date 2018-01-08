В Запорожье в детской больнице чуть не сгорели младенцы

Задымление в детской больнице Запорожья. Когда повалил дым, в отделении находились 11 младенцев. Пожарные, которые приехали на вызов, обнаружили, что в подсобном помещении на первом этаже произошло короткое замыкание.

В этот момент все малыши были в боксах. И хотя электроэнергию спасатели отключили, на работу аппаратов это не повлияло, так как у каждого есть свой блок питания. Помещение проветрили. Ни персонал, ни детей эвакуировать не пришлось.