В Запорожье в детской больнице чуть не сгорели младенцы [ Редактировать ]
Задымление в детской больнице Запорожья. Когда повалил дым, в отделении находились 11 младенцев. Пожарные, которые приехали на вызов, обнаружили, что в подсобном помещении на первом этаже произошло короткое замыкание.
В этот момент все малыши были в боксах. И хотя электроэнергию спасатели отключили, на работу аппаратов это не повлияло, так как у каждого есть свой блок питания. Помещение проветрили. Ни персонал, ни детей эвакуировать не пришлось.
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