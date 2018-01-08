В Венесуэле из-за инфляции деньги заменят криптовалютой [ Редактировать ]
У Венесуэлы появится собственная криптовалюта, обеспеченная нефтью. Президент Николас Мадуро распорядился о выпуске первых 100 миллионов Петро.
Из-за проблем, связанных с гиперинфляцией, жители страны практически потеряли доверие к национальной валюте - боливару. Это привело к росту популярности крипто-денег. Один Petro будет равен одному баррелю нефти.
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