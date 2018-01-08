В Нью-Йорке загорелся небоскреб Трамп-тауэр - личная резиденция Дональда Трампа. Пожар начался на крыше, на высоте 200 метров - из-за короткого замыкания. Эвакуацию проводить не понадобилось, огонь был потушен "за считанные минуты". Сначала местные СМИ уверяли, что обошлось без жертв. Позже сообщили, что во время пожара пострадали двое. Сам Трамп в это время отсутствовал.

"Пожар начался в 7 утра. Служба охраны президента заметила дым, который шел с крыши. Позже обнаружили пламя в вентиляционных отсеках. Среди пострадавших - пожарный, на него упали обгоревшие обломки. Еще один - техник, который отравился угарным газом. Сейчас с ними все в порядке", - сообщил Роджер Сакович, руководитель пожарного отделения Манхеттена.