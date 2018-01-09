Гороскоп на 9 января для всех знаков зодиака Источник: Pixabay

9 января - непростой день. Придется усердно поработать и приложить много усилий, чтобы он прошел успешно.

Козерог

Вы сегодня будете чувствовать упадок сил и полное отсутствие мотивации, не стоит мучать себя, поддайтесь настроению и не беспокойтесь по пустякам.

Водолей

9 января - неблагоприятный день для сделок, покупок и выяснения отношений. Постарайтесь ненадолго "залечь на дно".

Рыбы

Если вы давно хотели что-то изменить, сегодня - отличный день для этого. Решайтесь и не сожалейте о прошлом.

Овен

Вас будет окружать гармония и любовь, если вы сами все не испортите, поэтому постарайтесь тщательно обдумывать действия и не принимать эмоциональных решений.

Телец

Смело проявляйте инициативу и не бойтесь ответственности, сегодня вы способны вести за собой людей.

Близнецы

Разберитесь со своими "чемоданами без ручки", которые ни использовать, ни выбросить. Просто избавьтесь от них и увидите, насколько стремительно начнут улучшаться ваши дела.

Рак

Не решайте никаких финансовых вопросов, иначе окажетесь в минусе. Никаких заемов, кредитов, масштабных сделок.

Лев

Вам предстоит сделать непростой выбор, не затягивайте и постарайтесь определиться как можно скорее, иначе эта проблема зависнет "мертвым грузом".

Дева

Вы почувствуете отстраненность даже самых близких людей. Не расстраивайтесь, это всего лишь такой период, сконцентрируйтесь на своих делах.

Весы

Не доверяйте интуиции. Решения, принятые только на основе "седьмого чувства" окажутся неверными. Тщательно просчитывайте каждый шаг.

Скорпион

День получится напряженным. Будьте внимательны и не позволяйте себе долго расстраиваться из-за ошибок, это только затянет процесс их исправления.

Стрелец

Не доверяйте эмоциям. Только логические выводы и холодная рассудительность выведут вас на верный путь.

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