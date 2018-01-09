SpaceX-спутник для американских военных может быть потерян [ Редактировать ]
Стратегическое командование США заявило, что не фиксирует на заданной околоземной орбите новый военный спутник, который запустили накануне.
Об этом со ссылкой на источники в Конгрессе и администрации сообщает Bloomberg.
По информации агентства, после пуска ракеты возникли проблемы с ее второй ступенью и спутник был потерян. Некоторые источники утверждают, что ракета со спутником упала в океан.
В то же время представитель SpaceX заявил, что, по результатам проведенного анализа, ракета работала в штатном режиме.
"Сейчас проводится расследование, однако нет признаков саботажа или иного вмешательства в процесс запуска спутника", - подчеркнул он.
Напомним, SpaceX запустила секретный аппарат для правительства США
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