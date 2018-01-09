Кабмин поддержит развитие агропредприятий [ Редактировать ]
Правительство поддержит развитие агросектора - заявил премьер-министр. И созвал по этому поводу совещание Кабмина. Владимир Гройсман сообщил, что программа поддержки агропредприятий уже запущена. Она предполагает развитие животноводства и машиностроения.
Глава правительства уверен - программа поможет оснастить хозяйства новой техникой, увеличит количество рабочих мест. И по словам Гройсмана - все это станет реальностью уже в этом году.
"Ми вперше, я вважаю. безпрецедентно прийняли рішення процільову підтримку українського фермерства. Ми створили продукти. які дозволять нам підтримати фінансово весь тваринницький комплекс. Я б хотів, щоб ми максимально за 2018 рік наростили і молочно-товарних комплексів. У нас зростає експорт. Нам потрібно насичувати ринок якісним і не дорогим мясом. І для цього ми створили программу, яка буде мати більше чотирьох мільярдів гривень такої підтримки", - заявил Владимир Гройсман.
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