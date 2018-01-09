В Запорожье 36-летний мужчина несколько дней шантажировал полицейских, угрожая убить свою семью. Сначала заявил, что зарежет жену. Но после общения с патрульными - отпустил женщину. Его доставили в райотдел, допросили и отпустили.

А уже на следующий день он сообщил, что отравит газом троих маленьких детей. Таким образом - по словам шантажиста - он хотел проучить жену, которая якобы ведет аморальный образ жизни. В полиции уверяют - криминала в действиях мужчины - нет. А вот в соцслужбе утверждают - не раз обращались с просьбой - лишить родителей прав, но им отказали.