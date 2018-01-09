В Запорожье мужчина угрожал полиции убийством собственной семьи [ Редактировать ]
В Запорожье 36-летний мужчина несколько дней шантажировал полицейских, угрожая убить свою семью. Сначала заявил, что зарежет жену. Но после общения с патрульными - отпустил женщину. Его доставили в райотдел, допросили и отпустили.
А уже на следующий день он сообщил, что отравит газом троих маленьких детей. Таким образом - по словам шантажиста - он хотел проучить жену, которая якобы ведет аморальный образ жизни. В полиции уверяют - криминала в действиях мужчины - нет. А вот в соцслужбе утверждают - не раз обращались с просьбой - лишить родителей прав, но им отказали.
по теме
Помоги себе сам: на праздники Львовская больница скорой помощи осталась без врачей
В управлении здравоохранения такое количество медперсонала в выходной день считают нормой. Мол - со всеми больными справляются.
Полиция в Украине переведена на усиленный режим
Дорожная полиция 8-9 января будет работать в усиленном режиме.
"Лысую" елку в Италии могут выставить в музее
Главный новогодний символ страны вызвал волну насмешек из-за неприглядного вида.
Виндзор хотят зачистить от бездомных перед свадьбой принца Гарри
Скандал в преддверии свадьбы британского принца Гарри. Местные власти Виндзора, где пройдет бракосочетание, призвали полицейских очистить улицы от бездомных.
В Запорожье бизнесмены протестуют против огромных сумм в платежках
Коммунальный протест в Запорожье. На улицы вышли предприниматели - владельцы нежилых помещений в многоквартирных домах. Они не согласны с новыми платежками за отопление. Суммы в них достигают 17 тысяч гривен.