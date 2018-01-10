Пункт пропуска "Станица Луганская" изменил режим работы [ Редактировать ]
С 10 января контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" изменил график работы.
Пункт будет работать с 07:00 до 17:00.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Twitter.
"Гражданам, которые пересекают линию разграничения в КПВВ" Станица Луганская », стоит обратить внимание, что с 10 января контрольный пункт будет работать с 07:00 до 17:00", - говорится в сообщении ведомства.
Громадянам, які перетинають лінію розмежування в #КПВВ «Станиця Луганська», варто звернути увагу, що з 10 січня контрольний пункт працюватиме з 07.00 до 17.00.— Держприкордонслужба (@DPSU_ua) 10 января 2018 г.
Напомним, на Донбассе боевики не прекращают огонь.
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