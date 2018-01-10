Молния попала в самолет авиакомпании Finnair в среду утром, никто из находящихся на борту не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"При подлете к Бангкоку в наш самолет Airbus A350 попала молния, никто из пассажиров на борту не пострадал. Самолет приземлился в месте назначения", - рассказали в авиакомпании.

Вылет обратного рейса - в Хельсинки задерживается ориентировочно на пять часов из-за проверки технического состояния самолета после инцидента, вылета ожидают 336 пассажиров, уточнили в авиакомпании.

В авиакомпании отказались прогнозировать, как задержка данного рейса скажется на других стыковочных рейсах авиакомпании из аэропорта Хельсинки-Вантаа.

Напомним, ранее сообщалось, что в США пилот сумел посадить самолет без шасси.