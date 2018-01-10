Чехия раскритиковала евроквоты на мигрантов [ Редактировать ]
Квоты на мигрантов разделяют Европу и абсолютно неэффективны. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во время выступления в парламенте.
Евросоюз ввел квоты на распределение беженцев в конце 2015 года, когда такие страны как Италия, Греция и Венгрия уже трещали по швам от нелегалов. Брюссель нашел единственный выход распределить мигрантов по всем странам ЕС.
Ярыми противниками такого решения, тогда выступили Венгрия, Польша и Чехия. В конце прошлого года Еврокомиссия направила жалобы в суд ЕС за невыполнение этими странами юридических обязательств по перемещению беженцев.
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