В Краматорске суд избрал меру пресечения виде содержания под стражей мужчине, который подозревается в изнасиловании 15-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Указываются, что мужчина подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 152 (изнасилование несовершеннолетней) УК. Наказание за это преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Как сообщает прокуратура , 6 января, около 19:00, 30-летний житель Краматорска встретил на улице 15-летнюю девушку, которая направлялась к дому своей бабушки. Пригрозив физической расправой, злоумышленник заткнул ее рот рукой и потащил до заброшенного здания, где, продолжая запугивание, стянул с девушки нижнее белье и против ее воли вступил с ней в половые отношения.

Когда обидчик покинул место преступления, потерпевшая сообщила о том, что произошло, своему отцу, который немедленно вызвал полицию.

По данным следствия, в изнасиловании несовершеннолетней подозревается инвалид детства 2 группы по психическому заболеванию, ранее судимый за умышленное убийство.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении указанного особо тяжкого преступления, он отправлен в следственный изолятор.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области мужчина изнасиловал 3-летнюю девочку.