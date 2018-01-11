Город Нью-Йорк подал в суд на нефтяные компании BP, Exxon Mobile, Chevron, ConocoPhillips и Royal Dutch Shell из-за их влияния на глобальное потепление. Об этом сказано на официальном сайте города.

Город потребует возмещение убытков на "миллиарды долларов", которые он потратит, чтобы защитить жителей Нью-Йорка от эффектов глобального потепления. Город выделил $20 млрд на защиту инфраструктуры города, береговую охрану, модернизацию систем канализации и водоснабжения,а также защиту жителей от высоких температур.

Изменения климата ведут к усилению штормов, увеличению уровня моря и более высоким температурам воздуха. В сообщении сказано, что из "обнародованных недавно документов" стало известно, что нефтяные компании знали о влиянии, которое сжигание топлива окажет на атмосферу, но продолжают отрицать это.

"Мы возложим ответственность за борьбу против изменения климата на нефтяные компании, которые знали о своем влиянии на экологию и намеренно вводили общественность в заблуждение ради сохранения прибыли", - заявил мэр города Билл де Блазио.

Как поясняет Bloomberg, иск Нью-Йорка основан на правовой концепции "угрозы общественному благосостоянию" - так может быть расценено, например, загрязнение окружающей среды. В прошлом власти штатов уже подавали подобные иски. Однако некоторые из них были отклонены.

Так, в 2011 году Верховный суд США отказался поддержать претензии нескольких штатов против операторов электростанций, использовавших ископаемое топливо. Он заявил, что этот вопрос находится в компетенции Агентства по охране окружающей среды.

Представитель Chevron в беседе с Bloomberg заявил, что иск "не окажет никакого положительного влияния на проблему изменения климата". Его позицию поддержал пресс-секретарь Exxon Mobil: "Сокращение выбросов парниковых газов - это глобальная проблема, которая требует глобального участия и действий".

Напомним, ранее сообщалось, что в США убытки от стихийных бедствий достигли исторического рекорда.