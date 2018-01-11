ЛНР частично оплатила Украине свой долг за воду - ОБСЕ [ Редактировать ]
ЛНР передала Украине часть долга за водоснабжение.
Об этом сообщает ОБСЕ.
Ее наблюдатели осуществляли мониторинг и способствовали передаче денежных средств с неподконтрольных центральному правительству украинских территорий.
Передача произошла на мосту южнее украинского города Счастье, что в 20 км к северу от оккупированного Луганска.
"Согласно полученным сообщениям, мероприятие проводилось в связи с наличием задолженности за коммунальные услуги по водоснабжению", - говорится в сообщении в ОБСЕ.
Напомним, СБУ заблокировала схему финансирования боевиков ЛНР.
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