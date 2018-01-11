ЛНР передала Украине часть долга за водоснабжение.

Об этом сообщает ОБСЕ.

Ее наблюдатели осуществляли мониторинг и способствовали передаче денежных средств с неподконтрольных центральному правительству украинских территорий.

Передача произошла на мосту южнее украинского города Счастье, что в 20 км к северу от оккупированного Луганска.

"Согласно полученным сообщениям, мероприятие проводилось в связи с наличием задолженности за коммунальные услуги по водоснабжению", - говорится в сообщении в ОБСЕ.

Напомним, СБУ заблокировала схему финансирования боевиков ЛНР.