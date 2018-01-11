Рядовым пользователям провернуть эту схему не под силу Источник: Pixabay

Немецкие криптографы выявили способ незаметно проникнуть групповые чаты WhatsApp, защищенные сквозным шифрованием. Об уязвимости стало известно в ходе конференции Real World Crypto в Швейцарии, пишет The Verge.

Баг позволяет добавлять новых пользователей в общие чаты без подтверждения модератора. То есть сервер автоматически передает секретные ключи новому участнику, предоставляя ему полный доступ к сообщениям, которые появятся в данной переписке.

"Этот нюанс полностью нивелирует пользу от сквозного шифрования, так как добавление новых участников переписки должно быть защищено", - поясняет исследователь Рурского университета Пол Реслер.

Впрочем, эксперты утверждают, что рядовым пользователям провернуть эту схему не под силу: получить доступ к серверам WhatsApp могут только сотрудники компании, правительство и хакеры. А для того, чтобы обезопасить себя, специалисты рекомендуют использовать для общения в мессенджере только личные сообщения, а не групповые чаты.

Напомним, пользователи Instagram массово взбунтовались.