Мир благодаря силе: Трамп прокомментировал слова генерала о подготовке к войне [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова командующего Корпуса морской пехоты, генерала Роберта Неллера о подготовке к "большой войне".
Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Солберг Трамп ответил на вопрос журналиста относительно заявления генерала Неллера следующим образом:
"Возможно, он (генерал Неллер - ред.) знает то, чего не знаю я... Я не ожидаю такого. Я думаю, что благодаря нашей силе будет мир. Именно так - мир благодаря силе. Думаю, мы будем иметь долгий период мира. Я надеюсь, что так оно и будет. Конечно же, у нас есть проблемы с КНДР, но прямо сейчас идут хорошие переговоры ", - цитирует Трампа Голос Америки.
Президент подчеркнул, что выражает личное мнение, которое, очевидно, не совпадает с позицией генерала Неллера.
"Думаю, что мое мнение сейчас весит больше", - подчеркнул Трамп.
Глава Белого дома добавил, что в США очень мощные вооруженные силы и при нем американская военная мощь возрастает до невиданного ранее уровня.
Напомним, Трамп подал в суд на американские СМИ.
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