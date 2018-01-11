Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова командующего Корпуса морской пехоты, генерала Роберта Неллера о подготовке к "большой войне".

Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Солберг Трамп ответил на вопрос журналиста относительно заявления генерала Неллера следующим образом:

"Возможно, он (генерал Неллер - ред.) знает то, чего не знаю я... Я не ожидаю такого. Я думаю, что благодаря нашей силе будет мир. Именно так - мир благодаря силе. Думаю, мы будем иметь долгий период мира. Я надеюсь, что так оно и будет. Конечно же, у нас есть проблемы с КНДР, но прямо сейчас идут хорошие переговоры ", - цитирует Трампа Голос Америки.

Президент подчеркнул, что выражает личное мнение, которое, очевидно, не совпадает с позицией генерала Неллера.

"Думаю, что мое мнение сейчас весит больше", - подчеркнул Трамп.

Глава Белого дома добавил, что в США очень мощные вооруженные силы и при нем американская военная мощь возрастает до невиданного ранее уровня.

Напомним, Трамп подал в суд на американские СМИ.