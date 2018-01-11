На выставке CES 2018 стартап из США Aeolus Robotics представил необычного андроида, сообщает GaGadget. Человекоподобная машина Aeolus управляется с помощью голоса и создан чтобы помогать людям в домашнем хозяйстве: убираться в квартире, мыть пол, приносить хозяевам пиво и распознавать людей и их положение пространстве.

Это поможет ему понять, когда человек упал, чтобы поднять тревогу. Aeolus можно интегрировать с системой "умного" дома Google Home, а управление голосом подключить к голосовому помощнику Alexa.

Массовое производство домашнего робота Aeolus намечено на конец 2018 года. Точная цена новинки пока неизвестно, но по намека производителя, ценник не превысит 20 тысяч долларов США.

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