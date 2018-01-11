О жутких условиях содержания пациентов в закарпатской областной психиатрической больнице - заявляют представители уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Прибыв с проверкой, они нашли немало нарушений и буквально ужаснулись антисанитарии, которая царит в учреждении. Медики сразу после ревизии стали устранять недочеты. Что уже успели сделать - Марина Коваль выясняла.

Больничный ужас. Кто может повлиять на состояние психиатрических лечебниц в Украине?

Эти фото - из отчета представителей омбудсмена. Комиссия побывала в областной психиатрической больнице, в селе Ольшаны. Увиденное - потрясло: палаты - переполнены, в одной насчитали аж 18 коек, старая мебель, грязные матрацы, стены в трещинах, облуплена краска.

"Хворі при особистих розмовах розповідали, що дуже обмежений доступ до свіжого повітря. Санітарний вузол знаходиться в антисанітарному стані, санітарні кімнати не дообладнані, туалетні кімнати не має поручнів, нема перегородок, двері не закриваються", - говорит Диана Швардак, региональный представитель уполномоченного по правам человека ВР в Закарпатской области.

Но главное нарушение - даже не антисанитария, говорят правозащитники. В больнице пациентов содержат Годами, хотя по закону могут не более полугода. Из почти двухсот пациентов - двадцать три - старожилы.

"Довготривале перебування тягне за собою порушення права також на пенсійне забезпечення, так як їх соціальні виплати чи пенсії забирають їхні родичі за колишнім місцем проживання", - говорит Диана Швардак, региональный представитель уполномоченного по правам человека ВР в Закарпатской области.

Главврач больницы оправдывается: некоторых пациентов доставляют сюда без документов. Поэтому после лечения отправлять их попросту некуда.

"Дуже часто родичі привозять пацієнтів з направленням, у психомоторному збудження і зникають. Пацієнти лікуються, їх просто нема кому забрати, ведеться переписка, часто нам вдається знати родичів, часто вони їх забирають", - говорит Ирина Липчей-Семенишин, главврач Ольшанской областной псхиатрической больницы.

А вот чтобы отремонтировать помещение - нужны деньги. Их обещают выделить в этом году - из областного бюджета. Главврач проводит для нашей съемочной группы экскурсию: в двух из пяти корпусов - еще старые туалеты.

"Вони потребують капітального ремонту, але, сподіваємося, в цьому році ми це виправимо".

Еще одна проблема - на целый этаж всего одна ванна.

"На двадцять сім хворих. У нас постійно вода тепла, коли хвора має бажання прийняти душ, вона може прийняти душ".

А вот трещины на стенах - появились буквально на днях, когда устанавливали батареи, уверяет медперсонал. Теперь в больнице будет централизованное отопление, до этого - топили печь.

"Ми нігде не встигли поточний ремонт робити, бо у всіх відділеннях зразу пішло".

Скоро, заверяют в больнице, трещины залатают. А первым делом - здесь списали и заменили старые матрацы. Но мебель обновить - вряд ли удастся, денег не хватает. Будут решать вопрос и со старожилами - главврач попросила районных чиновников выделить сотрудника, который бы занимался паспортизацией пациентов и искал их родных.