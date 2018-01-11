В Киеве горит торговый центр в Дарницком районе "SilverBreeze". Об этом сообщили пользователи социальной сети Facebook.

Очевидцы сообщают, что на месте проишествия работают пять пожарных машин.

Напомним, что 10 января горел столичный ЦУМ.