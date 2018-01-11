В Киеве вспыхнул пожар в торговом центре [ Редактировать ]
фото из Facebook\@Zalina Kriukova
В Киеве горит торговый центр в Дарницком районе "SilverBreeze". Об этом сообщили пользователи социальной сети Facebook.
Очевидцы сообщают, что на месте проишествия работают пять пожарных машин.
Напомним, что 10 января горел столичный ЦУМ.
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