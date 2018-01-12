Военные выпали из вертолета во время репетиции парада (видео) [ Редактировать ]
Трое военнослужащих получили серьезные травмы после того, как крепления троса, по которому они десантировались с вертолета, оборвались. Трагический инцидент сняли на видео. Об этом сообщает Times Now.
ЧП произошло во вторник, 9 января, в Нью-Дели во время репетиции военного парада ко Дню армии, который в Индии празднуется 15 января.
На записи видно, как во время десантирования трос неожиданно обрывается и десантники падают на землю.
"С таким оборудованием нам не нужен враг, чтобы убивать наших солдат", - прокомментировал ситуацию представитель военного ведомства Индии.
Военнослужащие получили травмы различной степени тяжести и находятся в больнице. Их жизням ничего не угрожает.
Напомним, что в Австралии самолет с людьми упал в реку.
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