Все - под колпаком. Американские конгрессмены продлили еще на 6 лет действие Закона о слежке за иностранцами. Дав возможность спецслужбам страны прослушивать разговоры и читать чужие и-мейлы по всему миру. Какие тайны теперь станут явными? Дмитрий Анопченко узнал это в Капитолии.

Масштабы - поражают. Как выяснила CNN, Американское агентство национальной безопасности ведет постоянную слежку за 100 тысячами иностранцев - за пределами США. Но под колпаком не только граждане других стран. В прошлом году - спецслужбы перехватили 150 миллионов телефонных звонков самих американцев, а количество прочитанных и-мейлов так велико, что и подсчитать невозможно. И все это - вполне законно, в том числе и на основании так называемого "раздела 702" Закона о слежке за иностранцами.

В январе его действие истекло и здесь, в Конгрессе, десятки политиков - как демократы, так и республиканцы, - заявили - "надо покончить с тайными обысками и мониторингом чужой переписки". Внесли поправку - запретить спецслужбам читать сообщения американцев. Мол, под предлогом борьбы с терроризмом они могут незаконно собирать информацию о жителях страны.

Споры в зале заседаний были жаркими.

"- Следить за иностранцами в нарушение Конституции - это еще ладно. Но следить за американцами - это недопустимо!"

"- Защитим американцев от произвола правительства!"

"- Мы не будем знать, что задумали террористы, мы не сможем послать эти данные властям - чтобы предотвратить атаки... Последствия - серьезны!"

Но в итоге Палата представителей ограничений не ввела. 256 "За", 164 голоса "против" - действие закона продлили еще на 6 лет. Во многом - из-за давления Белого дома. Администрация как могла уговаривала конгрессменов дать спецслужбам "картбланш", а президент Трамп так и вовсе написал - мол, это слежка "за иностранными плохими парнями на иностранной территории. Будем умными - нам это нужно!"

Свое слово должен еще сказать Сенат, но уже понятно - попытка бунта провалилась. Те, кто выступал за ограничение электронной слежки, - в меньшинстве. И СМИ сегодня задаются вопросом - какая именно личная информация перестанет быть тайной?

Формулировка в законе обтекаемая - мол, спецслужбы без санкции суда могут прослушивать телефонные разговоры и просматривать и-мейлы иностранных граждан, находящихся за пределами США. Если задействованы американские интернет-серверы, узлы связи или спутниковые каналы. Но учитывая, что полмира пользуется "Фейсбуком", почтой от "Гугла" и "Скайпом" - нынешнее голосование в Конгрессе по сути открыло для контроля любые данные, которыми мы обмениваемся с помощью этих сервисов и сетей.