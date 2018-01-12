Черкассы до сих пор остаются без бюджета. С конца декабря депутаты и исполком никак не могут собраться, чтобы утвердить главную городскую смету.

За это время исполнительный комитет даже не удосужился рассмотреть возможность принятия усредненного показателя прошлогоднего бюджета. В этом случае город мог хоть как-то существовать. Сейчас же вся бюджетная сфера - парализована, включая зарплаты и соцвыплаты.

10 января депутаты горсовета отправили исполком в отставку, его полномочия закончатся 15 числа, как раз в день выплаты аванса бюджетникам. Сегодня исполком планировал собраться и решить вопрос с финансированием, но с утра в мэрии заявили - заседание не будет.