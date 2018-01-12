Украина за 10 дней использовала годовые квоты на беспошлинный ввоз меда в Евросоюз. Исчерпали также квоты на яблочный и виноградный соки. Чем еще торгуют украинские производители в Евросоюзе и на каких условиях - расскажет Елена Абрамович.

Ситуация, когда в первые недели года квоты на ряд продуктов исчерпаны - для Украины не нова. И Брюссель в прошлом году уже пересматривал нормы. Например, вдвое увеличили - для беспошлинного ввоза кукурузы, на треть - для ячменя, пшеницы, томатов. Для меда увеличили квоту на половину. Но годовые объемы пчеловоды исчерпали всего за 10 дней - сообщил замминистра агрополитики.

"Зрозуміло, що експорт на цьому не зупиняється, просто продовжується на загальних підставах. В Україні налічується близько 400 000 пасічників, які сумарно виробляють в середньому 70 тисяч тонн меду на рік, що є найвищим показником в Європі. Майже 57 тисяч тонн, або 80% всього українського меду експортується - переважно, в Європейський союз", - сообщил Максим Мартынюк, первый замминистра аграрной политики и продовольствия.

Квоты - то есть разрешение не платить пошлину на ввоз конкретных объемов продукции - действуют только для 36 категорий украинских товаров. Так называемых уязвимых позиций. Тех, которые могут вытеснить внутреннего - европейского производителя.

Для всего остального - а это 96% украинского экспорта - ЕС вообще убрал пошлины - с января 2016, что позволило Украине усилить позиции на европейском рынке. Не только в отношении пищевой продукции, такой как крупы, птица, мед. Но и, например, - елочные игрушки.

В 2017-м Украина продала их в ЕС на 6 миллионов долларов - это на треть больше, чем в прошлом году.