Мировые цены на нефть вернулись к рекордным показателям после небольшого перерыва.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли до $69,81 за баррель.

Февральские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись до $64,42 за баррель.

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