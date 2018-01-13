Посол США в Панаме Джон Фили подал в отставку из-за неполиткорректных высказываний президента Соединенных Штатов Дональда Трампа относительно мигрантов, передает Reuters.

Фили заявил, что не может выполнять обязанности при администрации Трампа.

"В своей присяге я обещал верно служить президенту и его администрации, без политики, даже если не согласен с отдельными решениями власти. Меня учили, что в случае невозможности это делать лучше с честью уволится", - сказал дипломат.

В Госдепе подтвердили отставку дипломата "по личным причинам".

Напомним, в ООН обвинили Трампа в расизме, а сам президент США отрицает, что произносил некорректные слова.