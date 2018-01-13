В соцсетях появилось видео падения 20-летней роженицы из окна второго этажа омского городского роддома № 2. Шокирующие кадры сняла камера регистратора проезжающего мимо автомобиля. Все произошло в считанные секунды: силуэт человека в красном соскальзывает по подоконнику на улицу и оказывается на снегу. Об этом сообщают местные СМИ.

Версию о попытке суицида, которую выдвинули пользователей соцсетей, официально опровергли. Предварительные выводы следствия говорят о том, что пациентка роддома подошла к окну, чтобы подышать свежим воздухом, но при попытке открыть его посильнее потеряла равновесие и упала вниз.

В омском Минздраве также заявляют, что психоэмоциональное состояние выпавшей из окна роженицы опасений не вызывало. Женщина регулярно наблюдалась в женской консультации, исполняла все рекомендации врачей, дома ее ждут родители и муж, а ребенок был желанным.

Добавим, серьезных повреждений во время падения пациентка не получила. Силу удара смягчил сугроб. Вскоре после происшествия ей провели кесарево сечение и на свет появился абсолютно здоровый младенец.

Напомним, ранее сообщалось, что роженица выпала из окна роддома.