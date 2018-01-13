Порошенко подписал закон о защите прав детей-сирот [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О первоочередных мерах по защите прав детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа". Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.
Закон направлен на защиту личных прав и имущественных интересов детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки. Кроме того, документ вводит денежную компенсацию таким детям для получения жилья и соответствующие субвенции из госбюджета местным бюджетам на выплату этих компенсаций.
Кабинету министров поручено предусматривать в госбюджете расходы для строительства малых групповых домов, домов поддерживаемого проживания (жилых помещений для людей с инвалидностью, где есть необходимые условия), жилья для детских домов семейного типа, социального жилья. Также правительство должно заняться вопросами проектов и требований для строительства, повышения размера социальной помощи детям.
Помимо этого, закон внедряет программы подготовки, переподготовки, повышения квалификации и сертификации деятельности сотрудников служб по делам детей.
Напомним, что Порошенко подписал закон о запуске телевещания в АТО.
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