Психические расстройства украинцев: самые распространенные болезни [ Редактировать ]
В Министерстве здравоохранения заявили, что в Украине наибольшее количество пациентов с психическими расстройствами страдает вследствие употребления психоактивных веществ. Об этом сообщает "Громадское" со ссылкой на ответ от Минздрава на запрос журналистов.
В министерстве уточнили, что за 2016 год в Украине зарегистрировано 694 тысячи 928 людей с расстройствами психики из-за употребления алкоголя и наркотических веществ. Среди таких расстройств: синдром зависимости, амнестический синдром, психотическое расстройство и другие.
На втором месте после указанных недугов оказались расстройства, связанные с травмами мозга или церебральной дисфункцией. К таким недугам относятся болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция и другие. В 2016 году Минздрав зарегистрировал 268 тысяч 646 пациентов из этой категории.
На третьем месте самых распространенных в Украине психических расстройств оказалась группа с умственной отсталостью всех степеней. За 2016 год было зарегистрировано 227 тысяч 392 больных.
Четвертая по количеству зарегистрированных больных в Украине группа - группа шизофрении и шизоаффективных расстройств. Она насчитывает 173 тысячи 157 больных людей за 2016 год.
На пятом месте - невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства. Это, например, депрессии, тревожные расстройства, фобии, обсессивно-компульсивные расстройства и другие. В 2016 году был зарегистрирован 126 тысяч 221 пациент.
При этом отмечается, что в Украине насчитывается значительно меньше больных с аффективными расстройствами, связанными с возрастом или нарушения развития ребенка.
Напомним, что сексуальное влечение могут приравнять к психическим заболеваниям.
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