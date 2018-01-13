Ученые утверждают, что недостаток секса в жизни человека пагубно отображается на состоянии его здоровья, причем не только на моральном, но и на физическом. Специалисты смогли доказать, что недостаток секса влияет на иммунную систему человека.

Как выяснилось, что значительно более выносливыми в данном случае являются представительницы прекрасного пола. Они могут жить без удовлетворения собственных интимных потребностей, причем без ущерба собственному организму куда более долгое время. Регулярность секса, как отмечают ученые одна из основополагающих формул нормального функционирования всего организма. Длительное отсутствие половой близости, напротив, наносит серьезный вред.

В первую очередь, от этого страдает иммунитет. Во вторую начинает пробивать гормональный дисбаланс, а в третью не вырабатывается гормон счастья. Интимная близость для женщины важна, прежде всего, как психологическая данность.

Если имеется регулярный секс, то у представительниц прекрасного пола возникает большая уверенность в себе. У мужчин ситуация обстоит несколько иначе. Отсутствие регулярного секса может стать причиной серьезных проблем с эрекцией, а также непроизвольной эякуляции.

Напомним, что секс в автомобиле обернулся масштабной аварией.