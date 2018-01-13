В Одессе сбежал от спецназа чиновник-коррупционер [ Редактировать ]
Аттракцион невиданной прыти.
Сбежал, при задержании, выпрыгнув в окно. Так удалось уйти от спецназа депутату Одесского облсовета Олегу Бабенко, которого подозревают в попытке дать взятку детективу НАБУ. Силовики заявили - местонахождение Бабенко и его сообщника пока не установлено. Не исключено, что их объявят в государственный и международный розыск. Что известно о депутате-беглеце - об этом в справке "Подробностей".
500 тысяч долларов за то, чтобы - цитирую - "снять арест со 185 миллионов гривен, находящихся на счетах фирмы, собственником которой является одесский областной депутат".
В этом обвиняют Олега Бабенко и его сообщника. Коррупционные схемы, связанные с машиностроительной компанией "Краян", спецслужбы расследуют уже несколько лет. И хотя инцидент с дачей взятки произошел еще в декабре, вручить подозрение фигурантам дела НАБУ и ГПУ решили накануне.
Однако одесский депутат не захотел сдаваться в руки правоохранителей и сбежал от спецназа, выпрыгнув в окно. Позже, на своей странице в "Фейсбуке", он заявил, вопросы, связанные с Краяном - являются выдумкой и провокацией. От НАБУ потребовал извинений и заверил, в ближайшее время вернется в столицу и сам наведается в антикоррупционное бюро.
Мы написали сообщение Бабенко, но ответ так и не получили.
Не торопятся комментировать ситуацию и в НАБУ. Там подчеркнули, к задержанию депутата отношения не имеют, якобы процессуальные действия проводили сотрудники ГПУ.
Но в генпрокуратуре доказывают обратное, ссылаясь на то, что следствие ведут антикоррупционные детективы. Также в Генпрокуратуре уточнили, что местонахождение подозреваемых не установлено, и не исключают, что объявят их в государственный и международный розыск.
Мы выяснили, в Одессе фамилия областного депутата Олега Бабенка - не на слуху. Даже журналистам, которые следят за деятельностью местных политиков. Дескать, "темная лошадка": на сессиях не выступает, в публичных мероприятиях не участвует. Единственное, год назад Бабенко засветился в скандале вокруг "Укроборонпрома". Якобы, через молдавскую фирму в Украину поставлялись российские двигатели для БТР. И учредители этой фирмы якобы связаны с братьями Бабенко.
"Такое расследование существует и именно тогда фамилия Бабенко фактически попало в СМИ. То есть, до этого его практически никто не знал", - сообщила Евгения Генова, редактор "Центра публичных расследований".
Так же известно, что в феврале прошлого года Олег Бабенко посетил молитвенный завтрак с участием президента США Дональда Трампа в Белом доме. Входной билет на такое мероприятии - удовольствие не из дешевых. К тому же присутствующие должны были сделать благотворительные взносы. Размер подобных пожертвований мог исчисляться несколькими сотнями тысяч долларов.
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