В Одессе на железнодорожной станции сгорел человек [ Редактировать ]
В Одессе - масштабный пожар на территории железнодорожной станции "Сортировочная". Горело одноэтажное административное здание: пламя почти полностью охватило крышу.
К тушению огня привлекли 10 единиц техники - и даже пожарный поезд. Из здания вовремя вынесли баллоны с газом, а также - около 70 стволов стрелкового оружия и патроны к нему. Дело в том, что в этом здании располагается помещение военизированной охраны. Позже - при повторном осмотре места ЧП - на пожарище было обнаружено тело погибшего мужчины. Сейчас его личность устанавливается.
"Загальна площа пожежі склала 400 квадратних метрів. Складність гасіння пожежі обумовлена швидким розповсюдженням вогню по дерев'яним конструкціям будівлі через сильний вітер", - сообщил Александр Крицкий, замначальника управления ГУ ГСЧС в Одесской области.
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