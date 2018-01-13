США хотят увеличить ядерный потенциал для сдерживания России. Об этом сообщает американская пресса со ссылкой на проект ядерной доктрины страны на 2018 год.

В документе якобы говорится о необходимости наращивания арсенала ядерного оружия, а именно - боеголовок с низкой взрывной силой. Имеющиеся на вооружении снаряды обладают большим разрушительным воздействием. А речь идет о сдерживании России, которая дестабилизирует ситуацию в Европе и агрессивно ведет себя по отношению к странам-соседям. Такой шаг должен дать понять Москве, что в случае использования ядерного оружия, силы будут неравны и обернутся плачевно для России, отмечается в документе.