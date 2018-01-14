За вирусом Petya.A стоят российские военные хакеры. - Об этом сообщило издание "Вашингтон Пост" ссылаясь на отчет ЦРУ. Американская разведка практически уверена, что атака в киберпространстве была организована Главным военным разведуправлением России.

Напомню - в июне прошлого года вирус "Петя" атаковал несколько стран, но больше всего зацепил Украину. В результате были выведены из строя правительственные и информационные системы. Кроме того, российских хакеров заподозрили в попытке взломать почту Сената США. Их целью, якобы была почта американских политиков.