Вирус Petya.A создали российские спецслужбы - СМИ [ Редактировать ]
За вирусом Petya.A стоят российские военные хакеры. - Об этом сообщило издание "Вашингтон Пост" ссылаясь на отчет ЦРУ. Американская разведка практически уверена, что атака в киберпространстве была организована Главным военным разведуправлением России.
Напомню - в июне прошлого года вирус "Петя" атаковал несколько стран, но больше всего зацепил Украину. В результате были выведены из строя правительственные и информационные системы. Кроме того, российских хакеров заподозрили в попытке взломать почту Сената США. Их целью, якобы была почта американских политиков.
по теме
Кибератака в Украине: ЦРУ обвинило Россию
Центральное разведывательное управление США с "высокой степенью достоверности" считает, что за атакой вируса на Украину стоят хакеры российского Минобороны.
Атака вируса на Украину производилась с российских серверов - СБУ
Хакерским атакам несколько раз подвергались украинские средства массовой информации, госструктуры, аэропорты, метро и железнодорожные станции. Материальный ущерб от кибернападений составил миллионы долларов.
Хакеры распространяли вирус через украинское бухгалтерское ПО
Сайт украинского разработчика бухгалтерского програмного обеспечения Crystal Finance Millennium (CFM) использовался хакерами для распространения банковского трояна ZeuS.
Итоги-2017: 10 самых громких мировых событий
Podrobnosti.ua собрали самые громкие мировые события этого года.
В Тернополе запустили недоработанную систему "Электронная регистратура"
На внедрение системы "Электронная регистратура" чиновники потратили из городского бюджета около миллиона гривен.