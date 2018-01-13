В банке Берлина обнаружили подозрительный пакет [ Редактировать ]
Подозрительный пакет обнаружили в здании банка в Берлине. Полиция не исключает, что это может быть взрывчатка. В целях безопасности силовики перекрыли близлежащие улицы.
По предварительной информации, пакет в банк привез курьер одной из местных служб доставки. Внутри был странный черный порошок и предмет, похожий на запал. Пока неизвестно, кто отправитель и с какой целью посылку прислали в банк.
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