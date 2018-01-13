Коалиция под угрозой срыва: политики Германии собираются на партийный съезд [ Редактировать ]
Коалиция - под вопросом. Немецкие эсдеки готовятся к партийному съезду, на котором и решится - начнет ли политическая сила коалиционные переговоры с христианскими демократами. Чего ждать от заседания - расскажет Татьяна Логунова.
Непростая миссия Мартина Шульца. Лидеру социал-демократов, который до и после выборов внушал однопартийцам - большая коалиция только вредит политической силе, - теперь необходимо убедить их в обратном. И получить от членов партии мандат на ведение коалиционных переговоров с христианскими демократами.
Причины - так долго и настойчиво отказываться от большой коалиции - у Мартина Шульца были веские. Все социологические исследования показывают: входя в правящий союз такого формата, партия теряет рейтинги. Но после того как Ангела Меркель не смогла договориться с либералами и зелеными, в дело вмешался президент Франк-Вальтер Штайнмайер. И убедил эсдеков рискнуть еще раз.
"Мы довольны результатами зондирующих переговоров. Руководство партии решило, что мы готовы приступить к формированию коалиции. Сейчас мы готовимся к партийному съезду, чтобы на нем получить согласие членов партии", - заявляет Ларс Клингбайл, генеральный секретарь СДПГ.
Партийный съезд - состоится в следующее воскресенье в Бонне. И формальным - голосование не будет. Против большой коалиции - выступают группа социал-демократов более "левого" толка и молодежное крыло партии.
"Моя интуиция говорит - голосов "За" может и не хватить", - заявляет Хильде Маттхайс, депутат Бундестага от СДПГ.
Если же эсдеки все-таки проголосуют "За" - то коалиционные переговоры начнутся уже на следующий день после партийного съезда.
по теме
В Германии 24 часа создавали коалицию
Немецкие политики договорились не повышать налоги, увеличить "детские пособия" и финансирование школ, ограничить прием беженцев - не более 220 тысяч человек в год.
В Германии пытаются сформировать правящую коалицию
Если переговоры будут успешными, то новое правительство в Германии появится ближе к весне. Если не договорятся - страну ждут досрочные парламентские выборы.
В Германии хотят запретить третий срок для канцлера
Канцлер со сроком годности. В Германии предлагают запретить одному человеку руководить правительством более двух раз. Что это - забота о стране или камень в огород Ангелы Меркель?
НАТО возобновит переговоры с российским военным руководством - СМИ
В январе командующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Куртис Скапарротти может встретиться с руководителем генштаба российской армии Валерием Герасимовым.
"Антисемиты, на выход!": из Германии депортируют мигрантов-националистов
Немецкие политики разработали поправки к закону, который регулирует пребывание иностранцев в Германии. Они предлагают высылать из страны мигрантов, разжигающих ненависть на национальной почве.