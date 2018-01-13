Коалиция - под вопросом. Немецкие эсдеки готовятся к партийному съезду, на котором и решится - начнет ли политическая сила коалиционные переговоры с христианскими демократами. Чего ждать от заседания - расскажет Татьяна Логунова.

Непростая миссия Мартина Шульца. Лидеру социал-демократов, который до и после выборов внушал однопартийцам - большая коалиция только вредит политической силе, - теперь необходимо убедить их в обратном. И получить от членов партии мандат на ведение коалиционных переговоров с христианскими демократами.

Причины - так долго и настойчиво отказываться от большой коалиции - у Мартина Шульца были веские. Все социологические исследования показывают: входя в правящий союз такого формата, партия теряет рейтинги. Но после того как Ангела Меркель не смогла договориться с либералами и зелеными, в дело вмешался президент Франк-Вальтер Штайнмайер. И убедил эсдеков рискнуть еще раз.

"Мы довольны результатами зондирующих переговоров. Руководство партии решило, что мы готовы приступить к формированию коалиции. Сейчас мы готовимся к партийному съезду, чтобы на нем получить согласие членов партии", - заявляет Ларс Клингбайл, генеральный секретарь СДПГ.

Партийный съезд - состоится в следующее воскресенье в Бонне. И формальным - голосование не будет. Против большой коалиции - выступают группа социал-демократов более "левого" толка и молодежное крыло партии.

"Моя интуиция говорит - голосов "За" может и не хватить", - заявляет Хильде Маттхайс, депутат Бундестага от СДПГ.

Если же эсдеки все-таки проголосуют "За" - то коалиционные переговоры начнутся уже на следующий день после партийного съезда.