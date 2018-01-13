Запись на прием к врачу - по интернету. Такая услуга появилась в Тернопольской городской детской больнице. Правда, не успело нововведение еще толком прижиться, как люди уже начали жаловаться на него. Что не так? - расскажут наши корреспонденты.

"Электронная регистратура" заработала в Тернополе в начале декабря. Родители, которые через интернет уже пытались записать детей на прием к врачу, делятся впечатлениями в соцсетях. Елена рассказывает: хотела отвести к педиатру двоих своих малышей. Но оказалось, что система может зарегистрировать в день только одного ребенка.

"Вискакує повідомлення, що користувач з такою адресою або номером телефону вже зареєстрований. Додзвонилася в реєстратуру, поліклініку, вони порекомендували на 2 дитину дати дані батька, зареєструвати на батька. Оскільки в мене є ще двоє дітей, то я не знаю, на кого їх ще реєструвати? Чи на сусідів? Чи на кого?", - возмущена Елена Прохира, мать.

Дети Людмилы - Даниил и Ирэна - часто болеют, у мальчика - еще и астма. Чтобы попасть к врачам - не раз выстаивали в длинных очередях. Похоже, избежать этого - не удастся и сейчас.

"Навіть не можна було ніде клікнути, щоб десь зареєструватися, можливо, ще система не працює. Як розказували знайомі, вони ходили в реєстратуру, вживу знов ж вибирали день, дату, щоб зареєструватися", - рассказывает Людмила Рыжевская, мать.

Ажиотаж у окошка регистратуры первой детской поликлиники - свидетельствует, что воспользоваться инновационной системой не получилось не только у Людмилы.

"Без онлайн - ну як який день, може бути і чотири, і шість, і більше, але переважно більшість тут реєструються, бо онлайн, кажуть, що кому получається, хто ще не знає як", - говорит Инна Шмат, участковая медсестра.

Те, кто прошел он-лайн регистрацию, преимуществ пока тоже не видят.

"14:30, 5 хвилин мій прийом йде. Жінка оце переді мною взагалі ніде не зареєструвалася, просто прийшла. Як була черга так і буде, мені здається", - говорит Галина, жительница Тернополя.

А вот руководство больницы уверяет: очереди существенно уменьшились. Правда, признают, что у системы электронной записи - действительно еще много недоработок.

"Проблеми виникають по мірі того, як ми вчимося, по мірі того, як працює система. У нас була проблема що одна мама - у неї 4 дітей - не могла всіх зразу зареєструвати. Цю проблему близько тижня часу було вирішено", - убежден Владимир Кучма, заместитель директора Тернопольской городской детской больницы.

Сегодня электронная регистратура функционирует только в педиатрическом отделении. На ее внедрение чиновники потратили из городского бюджета около миллиона гривен.