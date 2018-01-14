В Мексике убили политического журналиста [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В штате Тамаулипас (Мексика) убили политического журналиста Карлоса Домингеса, передает Reuters.
Домингеса убили в его машине в центре Нуэво-Ларедо, рядом с ним в момент смерти находилась его дочь.
В последнее время журналист вел политическую колонку в издании Diario de Nuevo Laredо. В одной из последних публикаций он жаловался на рост политического насилия накануне президентских выборов в июле.
Как отмечает агентство, ссылаясь на данные организации "Репортеры без границ", Мексика стала самой опасной страной для журналистов в Западном полушарии.
Накануне в Мексике застрелили журналиста в школе на глазах у сына.
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