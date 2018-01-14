В штате Тамаулипас (Мексика) убили политического журналиста Карлоса Домингеса, передает Reuters.

Домингеса убили в его машине в центре Нуэво-Ларедо, рядом с ним в момент смерти находилась его дочь.

В последнее время журналист вел политическую колонку в издании Diario de Nuevo Laredо. В одной из последних публикаций он жаловался на рост политического насилия накануне президентских выборов в июле.

Как отмечает агентство, ссылаясь на данные организации "Репортеры без границ", Мексика стала самой опасной страной для журналистов в Западном полушарии.

Накануне в Мексике застрелили журналиста в школе на глазах у сына.