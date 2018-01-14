Количество жертв оползней в Калифорнии продолжает расти [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Сильные ливни в Калифорнии (США) вызвали наводнения и масштабные оползни, которые стали причиной гибели большого количества людей, передает Associated Press.
Сообщается, что количество погибших увеличилось до 19. Пять человек все еще числятся пропавшими без вести. Поисковая операция продолжается уже пять дней, в ней задействованы около 2 тысяч человек.
Между тем, согласно прогнозам, на следующей неделе на юге штата опять пойдут дожди, которые могут привести к новым оползням.
Ранее мы сообщали, что оползни в Калифорнии разрушили дом известного актера.
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