Среди подростков становится все более популярным смертельно опасный флешмоб. Им предлагается разжевать и проглотить гель-таблетки для стирки и опубликовать видео в сети, передав "эстафету" друзьям и знакомым.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

Медики предупреждают, что капсулы стирального порошка непригодны для употребления в пищу и ядовиты - они содержат этанол, полимеры и перекись водорода.

А прием их внутрь может привести не только к диарее и рвоте, но и к смерти.

Один из участников флешмоба заявил телеканалу, что знал о потенциальной опасности капсул. Тем не менее он все равно решил съесть таблетку, так как ему "передали эстафету".

"Многие люди говорили, что я полный идиот, или спрашивали, зачем я вообще этим занимаюсь", - рассказал юноша.

Напомним, в сети появилось новое движение "Розовый кит".