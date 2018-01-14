Подростки устроили новую смертельную игру [ Редактировать ]
Среди подростков становится все более популярным смертельно опасный флешмоб. Им предлагается разжевать и проглотить гель-таблетки для стирки и опубликовать видео в сети, передав "эстафету" друзьям и знакомым.
Об этом сообщает телеканал Fox News.
Медики предупреждают, что капсулы стирального порошка непригодны для употребления в пищу и ядовиты - они содержат этанол, полимеры и перекись водорода.
А прием их внутрь может привести не только к диарее и рвоте, но и к смерти.
Один из участников флешмоба заявил телеканалу, что знал о потенциальной опасности капсул. Тем не менее он все равно решил съесть таблетку, так как ему "передали эстафету".
"Многие люди говорили, что я полный идиот, или спрашивали, зачем я вообще этим занимаюсь", - рассказал юноша.
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