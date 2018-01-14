Мужчина жестоко убил мать из-за сломанных наушников [ Редактировать ]
В США полиция Калифорнии арестовала мужчину, убившего мать из-за сломанных наушников. Об этом сообщает телеканал Fox News.
По данным телеканала, 68-летняя мать Мэтью Николсона услышала крики из комнаты своего 28-летнего сына, игравшего в компьютерную игру, и решила проверить, все ли в порядке. После этого между ними случилась словесная перепалка, во время которой разгневанный мужчина сломал свои наушники.
Николсон посчитал мать виновной в случившемся и выстрелил ей в голову. От полученных ранений женщина скончалась в больнице.
Напомним, ранее мы писали, что мужчина расправился со своей матерью из-за отказать дать ему денег.
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