В США полиция Калифорнии арестовала мужчину, убившего мать из-за сломанных наушников. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным телеканала, 68-летняя мать Мэтью Николсона услышала крики из комнаты своего 28-летнего сына, игравшего в компьютерную игру, и решила проверить, все ли в порядке. После этого между ними случилась словесная перепалка, во время которой разгневанный мужчина сломал свои наушники.

Николсон посчитал мать виновной в случившемся и выстрелил ей в голову. От полученных ранений женщина скончалась в больнице.

Напомним, ранее мы писали, что мужчина расправился со своей матерью из-за отказать дать ему денег.