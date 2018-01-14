В Португалии, в городе Вила-Нова-да-Раинья произошел пожар, в результате которого погибли по меньшей мере восемь человек, еще десятки получили травмы. Об этом сообщает Reuters.

"Мэр Хосе Антонио де Хесус заявил в телевизионных выступлениях, что более 60 человек принимали участие или смотрели карточный турнир в местном центре отдыха, когда начался пожар. Это двухэтажное здание, находящееся в 260 км к северо-востоку от Лиссабона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что точная причина пожара пока не установлена, предположительно это могло произойти из-за взрыва отопительного котла.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве вспыхнул пожар в торговом центре.