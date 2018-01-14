Французский багет признают наследием ЮНЕСКО [ Редактировать ]
Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложение Национальной конфедерации французских пекарей внести французский багет в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Об этом пишет Le Parisien.
В конфедерации подчеркнули, что багет - такой же символ Франции, как и Эйфелева башня. Макрон же назвал французский багет предметом зависти всего мира, указывает Le Figaro.
Отметим, что, например, в декабре 2017 года частью нематериального наследия ЮНЕСКО признали искусство неаполитанских пиццайоло. До этого в соответствующий список попали также турецкий кофе, грузинский метод приготовления вина и бельгийское пивоварение.
Напомним, ранее ЮНЕСКО возглавила экс-министр культуры Франции.
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