Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложение Национальной конфедерации французских пекарей внести французский багет в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Об этом пишет Le Parisien.

В конфедерации подчеркнули, что багет - такой же символ Франции, как и Эйфелева башня. Макрон же назвал французский багет предметом зависти всего мира, указывает Le Figaro.

Отметим, что, например, в декабре 2017 года частью нематериального наследия ЮНЕСКО признали искусство неаполитанских пиццайоло. До этого в соответствующий список попали также турецкий кофе, грузинский метод приготовления вина и бельгийское пивоварение.

Напомним, ранее ЮНЕСКО возглавила экс-министр культуры Франции.